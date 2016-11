BVB-Gegner : UEFA bestraft Legia: Kein Ticketverkauf an Auswärtsfans

1 von 1 Foto: Antonio Cotrim 1 von 1

Die Europäische Fußball-Union UEFA bestrafte den polnischen Meister für Fan-Ausschreitungen im Spiel bei Real Madrid vor knapp einem Monat. Außerdem wurde der Club mit einer Geldstrafe von 80 000 Euro belegt.

Bei der Partie in Madrid waren zahlreiche Legia-Fans unter anderem vor dem Stadion mit der Polizei aneinandergeraten. Auch im Heimduell mit dem BVB im September war es zu Ausschreitungen gekommen, weshalb Legia vor einigen Tagen bereits vorbeugend angekündigt hatte, keine Reise für seine Fans nach Dortmund zu organisieren. Die UEFA verhängte zusätzlich eine Bewährungsstrafe von einem Jahr gegen Legia: Sollten die Anhänger in dieser Zeit nochmals auffällig werden, dürfte der Club für zwei weitere UEFA-Partien keine Tickets an Auswärtsfans verkaufen.

erstellt am 11.Nov.2016 | 13:51 Uhr