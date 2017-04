Rekord : Ronaldo als erster Spieler mit 100 Champions-League-Toren

vergrößern 1 von 1 Foto: Francisco Seco 1 von 1

Der Europameister aus Portugal markierte beide Tore zum 2:1-Hinspielsieg in München und die ersten drei Real-Treffer beim 4:2-Erfolg nach Verlängerung in Madrid. Nur der Argentinier Lionel Messi, der am Mittwoch mit dem FC Barcelona zum Rückspiel gegen Juventus Turin antritt, ist mit bislang 94 Toren noch in Reichweite.

Spieler Aktueller Verein Tore gesamt Spiele Cristiano Ronaldo Real Madrid 100 137 Lionel Messi FC Barcelona 94 114 Raúl González Karriere beendet 71 142 Ruud van Nistelrooy Karriere beendet 56 73 Karim Benzema Real Madrid 50 91 Thierry Henry Karriere beendet 50 112

