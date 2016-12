Champions-League-Auslosung : FC Arsenal: Bayern Münchens Gegner im Achtelfinale

1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

FC ARSENAL:Auf dem Weg zum Triumph in London 2013 schaltete der FC Bayern den Dauergegner der vergangenen Jahre im Achtelfinale aus. Auch 2005 und 2014 waren die «Gunners» in dieser Runde eine Durchgangsstation. In der Premier League wurde das Team von Trainer Arsène Wenger in der Vorsaison Zweiter. Gleich drei deutsche Weltmeister stehen in den Reihen des Londoner Teams: Mesut Özil, Shkodran Mustafi und Per Mertesacker. Die Gruppenphase gewann der englische Tabellenzweite vor Paris St. Germain.

Stars:Mesut Özil, Alexis Sánchez, Olivier Giroud

Trainer:Arsène Wenger

Platzierung/Liga 2015/2016:2. Platz

Größte Erfolge:Europapokal der Pokalsieger: 1994 UEFA-Cup: 1970 Englischer Meister: 13x FA Cup: 12x Englischer Supercup: 14x Ligapokal: 1987, 1993

erstellt am 12.Dez.2016 | 17:40 Uhr