Fußball : Duell der Superlative: Dortmund bricht Rekorde

1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

Die bisherige Bestmarke war 13 Jahre alt. Im Spiel des AS Monaco gegen Deportivo La Coruña fiel 2003 ein Treffer weniger. Mit dem SV Werder Bremen war noch ein Fußball-Bundesligist an einer der torreichsten Begegnungen beteiligt. Vor elf Jahren verlor Bremen 2:7 gegen Olympique Lyon.

Doch Warschau und Dortmund stellten noch mehr Rekorde auf: Fünf Treffer in 16 Minuten gelang vor dem BVB noch keiner Mannschaft in der Champions League. Warschau ist schon vor dem letzten Gruppenspiel bei einem Torverhältnis von 8:24 das Team mit den meisten Torbeteiligungen (32) in der Gruppenphase. Diesen Rekord hielt bislang Manchester United (1998/99) mit 31 Treffern.

Champions-League-Spiele mit den meisten Toren:

Datum Paarung Ergebnis Anzahl Treffer 22.11.2016 Borussia Dortmund - Legia Warschau 8:4 (5:2) 12 05.11.2003 AC Monaco - Deportivo La Coruña 8:3 (5:2) 11 24.10.2000 Paris Saint-Germain - Rosenborg BK 7:2 (4:2) 9 08.03.2005 Olympique Lyon - Werder Bremen 7:2 (3:1) 9 21.10.2008 FC Villarreal - Aalborg BK 6:3 (2:2) 9

Statistik UEFA Champions League

Infos zum Spiel auf Uefa.com

von dpa

erstellt am 23.Nov.2016 | 10:49 Uhr