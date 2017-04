Wadenverletzung : Bale droht Aus für Königsklassen-Halbfinale

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul White 1 von 1

Der 27 Jahre alte Waliser habe sich eine Muskelverletzung zweiten Grades in der linken Wade zugezogen, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit. Wie lange Bale mit der Verletzung ausfallen wird, ließ der Club des deutschen Weltmeisters Toni Kroos zunächst offen.

Spanischen Medienberichten zufolge soll der Flügelspieler etwa drei Wochen pausieren. Damit würde Bale unter anderem die Halbfinal-Spiele in der Königsklasse gegen Stadtrivale Atlético am 2. und 10. Mai verpassen. «Ich hoffe, dass er vor dem Saisonende zurückkehrt», sagte Trainer Zinédine Zidane. «Wir werden von Tag zu Tag sehen, wie die Dinge laufen.» Die Primera División endet am 20. Mai.

Bale war nach muskulären Problemen gerade erst ins Team zurückgekehrt, im Clásico gegen den FC Barcelona (2:3) hatte er von Beginn an gespielt und war in der 39. Minute ausgewechselt worden.

