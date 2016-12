Champions-League-Auslosung : Atlético Madrid: Bayer Leverkusens Gegner im Achtelfinale

1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

ATLÉTICO MADRID:2014 und 2016 erreichte Atlético das Finale der Champions League und unterlag jeweils dem Stadtrivalen Real Madrid. Dieses Jahr schaltete Atlético dabei im Halbfinale den FC Bayern aus. In der Saison 2014/15 hatten die Leverkusener im Achtelfinale der Königsklasse erst im Elfmeterschießen das Nachsehen gegen die «Rojiblancos». In der Europa League spielten Bayer und Madrid 2010/2011 in der Gruppenphase zweimal 1:1.

Stars:Antoine Griezmann, Koke, Diego Godin

Trainer:Diego Simeone

Platzierung/Liga 2015/2016:3. Platz

Größte Erfolge:

Champions League: 2014 und 2016 Finalist

Europa League: 2010, 2012

Spanischer Meister: 10 Mal

Spanischer Pokalsieger: 10 Mal

Weltpokalsieger: 1974

Auslosung für das Achtelfinale der Champions League

von dpa

erstellt am 12.Dez.2016 | 17:40 Uhr