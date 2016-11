Neue Aufsichtsratsmitglieder : Willi Lemke tritt nach 35 Jahren bei Werder Bremen ab

1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen 1 von 1

Der 70 Jahre alte langjährige Werder-Manager wurde zusammen mit dem früheren Bremer Meisterspieler Hans Schulz und Werner Brinker aus dem Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten verabschiedet. «Du hast Werder geprägt», sagte Club-Präsident Hubertus Hess-Grunewald auf der Mitgliederversammlung des Clubs.

Lemke war zwischen 1981 und 1999 Werder-Manager und seit 2003 Mitglied des Aufsichtsrates, den er zudem zwischen 2005 und 2014 leitete. Sein Abschied aus dem Kontrollgremium geschah nicht freiwillig, der 70-Jährige wurde wie Schulz und Brinker nicht mehr zur Wahl vorgeschlagen. Ex-Profi Schulz gehörte dem Gremium seit 1999, Brinker seit 2004 an.

Bei seinem Abschied als Werder-Aufsichtsrat hat Lemke einen Tipp für das Nord-Derby am Samstag in Hamburg gegeben. «Ich rate dazu, zu spielen wie im Abstiegskampf», sagte der langjährige Manager des Fußball-Bundesligisten in der Nacht. «Am Sonntag hat die Mannschaft versucht schön zu spielen, das ist in die Hose gegangen», kommentierte Lemke die späte 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt.

Die Mitglieder des Stammvereins wählten stattdessen die von einer Wahlkommission vorgeschlagenen Kurt Zech, Andreas Hoetzel und Thomas Krohne bei elf Gegenstimmen und 19 Enthaltungen in das Kontrollgremium. Der frühere Nationalspieler Marco Bode bleibt Vorsitzendes des Bremer Aufsichtsrates.

22.Nov.2016 | 12:04 Uhr