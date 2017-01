Nachzügler : Schalke-Kapitän Höwedes im Trainingslager angekommen

1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

«Mir geht es soweit ganz gut. Die Probleme sind zwar nicht weg, aber ich bin guter Dinge, dass ich das Ganze gemeinsam mit unserem medizinischen Stab in den kommenden Tagen und Wochen vernünftig in den Griff bekomme», sagte Höwedes nach seiner Ankunft in Spanien. Allerdings wird der Abwehrspieler in Benidorm zunächst nur Reha-Maßnahmen absolvieren.

«Ich habe aus der Hinrunde eine gewisse Problematik mitgenommen, die mich auch im Urlaub beschäftigt hat. Deshalb habe ich mich in Deutschland auch noch einmal untersuchen lassen. Die Diagnose ist aber nicht dramatisch», sagte Höwedes.

Höwedes-Profil

Schalke-Homepage

von dpa

erstellt am 05.Jan.2017 | 17:03 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen