Vor Auswärtsspiel in Darmstadt : SC Freiburg: Streich spricht nicht von Europa League

«Wir sollten stabil bleiben, damit es eine gute Saison bleibt», sagte der Fußball-Lehrer vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98. «Das wird ein hart umkämpftes Fußballspiel von einer Mannschaft, die so gut wie abgestiegen ist, gegen eine, die nicht mehr absteigen kann.»

In den Freiburger Kader könnte am Samstag Maximilian Philipp zurückkehren. Er ist nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel wieder ins Training eingestiegen. Fehlen werden hingegen Vincenzo Grifo (Innenbandanriss im Knie) und Marc Torrejón (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich). Stürmer Havard Nielsen hat im Training einen Schlag in die Wade bekommen. Sein Einsatz ist fraglich.

Daten zum Spiel

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 14:36 Uhr