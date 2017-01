Fußball : SC Freiburg mit Testspielsieg gegen FC Vaduz

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat sein erstes Testspiel in der Winterpause gewonnen. Im Trainingslager in Sotogrande setzten sich die Breisgauer am Sonntag mit 3:1 (1:1) gegen den FC Vaduz durch.