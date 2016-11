Auf Jahreshauptversammlung : Rummenigge spricht Ancelotti «volles Vertrauen» aus

1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

«Lieber Carlo, wir gewinnen hier gemeinsam, wir verlieren hier gemeinsam. Aber eines ist das Wichtigste, du hast unser volles Vertrauen», sagte Rummenigge in seinem Bericht als Vorstandsvorsitzender. Die über 7000 anwesenden Mitglieder reagierten mit großem Beifall. Ancelotti erhob sich und winkte zum Gruß.

Rummenigge kündigte an, dass der FC Bayern in der Bundesliga die aktuelle, ungewohnte Jägerrolle als Tabellenzweiter annehmen werde: «Mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen beginnt eine neue Zeitrechnung. Jetzt geht's los», sagte er mit Blick auf das Heimspiel am Samstag. Er sei sich sicher, dass man auch in der Amtszeit von Ancelotti Titel gewinnen werde.

Auch Ancelottis Vorgänger Pep Guardiola wurde mit Lob und Applaus bedacht. «Er war drei Jahre ein starker und sehr erfolgreicher Trainer», sagte Rummenigge. Der Katalane werde immer willkommen sein in München.

von dpa

erstellt am 25.Nov.2016 | 21:40 Uhr