«Ehrt uns ja» : Rangnick zu Attacken: Interessiert uns nicht

Sportdirektor Ralf Rangnick von Tabellenführer RB Leipzig will sich von den verbalen Spitzen der Bundesliga-Kontrahenten Bayern München und Borussia Dortmund nicht provozieren lassen. «Ich bekomme vieles nur am Rande mit, und es interessiert uns auch nicht besonders», sagte Rangnick im Interview der «Welt am Sonntag».