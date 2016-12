Red-Bull-Chef : Mateschitz: International mit RB Leipzig als Minimalziel

1 von 1 Foto: Jan Woitas 1 von 1

Der Schweizer Zeitung «Blick» sagte der Red-Bull-Chef vor dem Bundesliga-Spitzenspiel beim FC Bayern München, das internationale Geschäft sei mittlerweile das Ziel. «Wir versuchen natürlich, da oben zu bleiben. Doch wir sind ja keine Träumer und wollen einfach weg aus dem Mittelfeld. Wir wissen ja, dass vier die Champions League und zwei die Europa League erreichen - das ist das Minimalziel.»

Mateschitz sah am vergangenen Samstag den Leipziger 2:0-Sieg über Hertha BSC erstmals in dieser Saison im Stadion. Auch am Mittwoch will er beim Spitzenspiel in München live dabei sein.

Blick-Beitrag

von dpa

erstellt am 21.Dez.2016 | 15:58 Uhr