Bis 2021 : Mainz-Profi Serdar verlängert Vertrag

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler absolvierte in dieser Saison bereits 13 Pflichtspiele für die Mainzer. «Suat Serdar hat sich trotz seines jungen Alters bereits einen festen Platz in unserem Team erarbeitet und sich bereits in der Bundesliga und in der Europa League behauptet. Er ist ein Musterbeispiel für eine gelungene Ausbildung in unserem Nachwuchsleistungszentrum», sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Mitteilung von Mainz 05

von dpa

erstellt am 10.Nov.2016 | 12:25 Uhr

