Darmstadt vor Duell mit Vfl : Mainz für Europa League gerüstet

In einem intensiven und abwechslungsreichen Duell unter Nachbarn hatte der FSV Mainz 05 gegen den SV Darmstadt 98 am Sonntag das bessere Ende auf seiner Seite. Das 2:1 gibt Selbstvertrauen für das wichtige Europa-League-Duell gegen den RSC Anderlecht.

DER MATCHWINNER:Jonas Lössl. Der Mainzer Torwart hatte einen Sahnetag erwischt und rettete den Mainzern letztlich den Sieg. Kurz vor der Pause parierte er den Strafstoß von Darmstadts Antonio Colak und verhinderte damit den Ausgleich. Lössl tritt langsam aber sicher aus dem Schatten seines Vorgängers Loris Karius. «Er ist ein komplett anderer Typ Torwart», sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder, «aber er hat auf seine Art ebenfalls sehr viel Ausstrahlung.»

DER PECHVOGEL:Antonio Colak. Vor zwei Wochen gegen Werder Bremen war der aus Kaiserslautern gekommene Angreifer mit seinen beiden Treffern noch der Held. In Mainz hatte Colak einen bitteren Auftritt. Vor der Pause scheiterte er vom Elfmeterpunkt und kassierte von Trainer Norbert Meier einen Rüffel, weil er als Gefoulter selbst geschossen hatte. Nach dem Seitenwechsel vergab er zwei riesige Chancen. «Antonio ist noch jung. Er wird daraus lernen, auch, nicht zu gierig zu sein», sagte Meier.

DIE TORJÄGER:Pablo De Blasis und Yunus Malli liefern sich bei den Mainzern ein Rennen um die interne Club-Torjägerkanone. Gegen Darmstadt traf De Blasis zum frühen 1:0, Malli machte kurz nach der Pause per Strafstoß alles klar. «Die beiden pushen sich», hat auch FSV-Coach Martin Schmidt erkannt. «Wenn der eine trifft, muss der andere nachlegen.» Beide haben nun bereits vier Tore auf dem Konto.

DER AUSBLICK:Für die Mainzer war der erste Heimsieg der Saison der perfekte Start in die nun folgenden Englischen Wochen mit Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal. Schon am Donnerstag geht es international gegen den belgischen Traditionsclub RSC Anderlecht weiter. Drei Tage später steht das Ligaspiel beim FC Schalke 04 mit Ex-Manager Christian Heidel an. Darmstadt empfängt am kommenden Spieltag den VfL Wolfsburg zum Kellerduell.

ZITAT DES TAGES:«Wir nehmen Mut mit in die Englischen Wochen, aber ohne euphorisch zu sein und ohne mit Fahnen und Trompeten durch die Stadt zu ziehen.» (Mainz-Trainer Martin Schmidt nach dem 2:1 gegen Darmstadt)

17.Okt.2016