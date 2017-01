Auch Cléber geht : HSV trennt sich überraschend von Spahic

1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

«Wir haben in den vergangenen Wochen einen Veränderungsprozess innerhalb des Kaders angeschoben. Dieser Prozess beinhaltet nun unter anderem, dass wir künftig ohne Spahic planen und es für das Beste halten, wenn die Wege von Verein und Spieler sich trennen», sagte Trainer Markus Gisdol vor dem Trainingsauftakt.

Spahic, dessen Kontrakt am Saisonende ausläuft, wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten. Als Ersatz für den Innenverteidiger hatten die Hamburger bereits Mergim Mavraj für rund 1,8 Millionen Euro Ablöse vom 1. FC Köln geholt. Der Abwehrspieler übernimmt beim HSV die Rückennummer 3 des Brasilianers Cléber, der wie geplant in sein Heimatland zum FC Santos wechselt. Als Ablösesumme sind 2,5 Millionen Euro plus eine Beteiligung für den HSV im Fall eines Weiterverkaufs im Gespräch.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 10:35 Uhr

