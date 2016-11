Ersatz für Wood gesucht : Gisdol vor Duell mit BVB: «Müssen Fallen aufstellen»

1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

«Es gibt mehrere Lösungen. Wir sind ein Stück weit offen», sagte Gisdol. Als Nebenmann von Pierre-Michel Lasogga im Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund bieten sich Luca Waldschmidt und Michael Gregoritsch an. Unsicher ist die Rückkehr von Albin Ekdal und Emir Spahic. Beide haben noch Trainingsrückstand.

Die Bilanz gegen Dortmund sieht Gisdol als Mutmacher für den Tabellenletzten an. Von den vergangenen zehn Heimspielen haben die Hamburger sieben gewonnen. Als besondere Stärke der Dortmunder hob der Coach hervor, dass sie «taktisch sehr variabel» seien. In diesem Spieljahr sei das Team aber «etwas fehlerhafter» als in der Vorsaison. «Da müssen wir Fallen aufstellen», meinte Gisdol.

Das Heimspiel zu Seelers 80. Geburtstag sei «eine große Ehre», betonte der Trainer und bezeichnete das Fußball-Idol als eine der «menschlichsten Fußball-Persönlichkeiten». Gisdol sagte: «Ich hoffe, dass wir ihm Freude bereiten können.»

Den Hamburger SV plagen Probleme auf der Torhüterposition. Wie der Verein via Twitter mitteilte, trainierte René Adler wegen Muskelbeschwerden nur individuell. Ersatzkeeper Christian Mathenia leidet an einem Virusinfekt, Andreas Hirzel fällt mit einem Muskelfaserriss aus. Deshalb trainierte neben Tom Mickel auch Nachwuchskeeper Morten Behrens bei den Profis mit. Mit nur zwei Punkten ist der HSV Letzter der Fußball-Bundesliga.

von dpa

erstellt am 03.Nov.2016 | 17:09 Uhr