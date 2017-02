Leitner vor Debüt : FC Augsburg erwartet Rückkehr von Baier in Mainz

1 von 1 Foto: Armin Weigel 1 von 1

Der 32 Jahre alte Fußball-Profi befindet sich beim Bundesligisten nach seiner Spielpause wegen Beschwerden an der Achillessehne wieder «voll im Training», wie Trainer Manuel Baum berichtete.

Am Freitagabend könnte in Mainz auch Winterzugang Moritz Leitner erstmals zum Einsatz kommen. Von der Fitness her könnte der 24-Jährige sogar von Beginn an spielen, erklärte Baum. Leitner werde wahrscheinlich im Kader stehen, kündigte der FCA-Coach an.

Fehlen wird dem Tabellenzehnten gegen die drei Plätze schlechteren Mainzer dagegen Ja-Cheol Koo. Der Offensivspieler aus Südkorea hatte beim jüngsten 3:2 gegen Werder Bremen eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk erlitten. Koo wird mehrere Wochen ausfallen.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 14:10 Uhr