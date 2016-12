«Bis Weihnachten» : Eberl erwartet von Gladbach-Coach Schubert Trendwende

1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

«Ich sage es ganz klar: Bis Weihnachten müssen wir Ergebnisse liefern», forderte der 43-Jährige in einem Interview der «Bild am Sonntag».

Eberl kündigte für die Winterpause ein intensives Gespräch über die zuletzt dürftige Bilanz der Gladbacher an. Gleichwohl wolle der Club mit Fußball-Lehrer Schubert auch in die Rückrunde gehen: «Wir reden nicht nur über Kontinuität, wir halten sie für unabdingbar für den Erfolg. Deshalb entlasse ich keinen Trainer, wenn wir mal eine schwere Phase haben.»

Darüber hinaus dementierte Eberl Gerüchte über seinen Wechsel von Mönchengladbach zum FC Bayern im kommenden Sommer. «Es gibt keine Anfrage aus München – die Frage stellt sich also nicht», sagte der einstige Münchner und Mönchengladbacher Profi. Laut Eberl enthält sein Kontrakt keine Ausstiegsklausel: «Ich habe hier in Gladbach bei vollem Bewusstsein bis 2020 unterschrieben. Und den ungebrochenen Ehrgeiz, mit Borussia mal was in der Hand zu halten.»

Interview in der Bild am Sonntag

erstellt am 11.Dez.2016 | 14:20 Uhr