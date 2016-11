Hertha empfängt Gladbach : Dardai und das Verlierer-Gefühl

Keiner verliert gern. Die fünf jüngsten Pleiten gegen Gladbach schmerzen bei Spielern, Trainern und Fans von Hertha BSC. Die Borussia konnte in jüngster Vergangenheit vier Liga-Spiele in Folge nicht gewinnen. Wer bricht am Freitagabend seine schwarze Serie?