Muskelverletzung : Boateng droht länger auszufallen

Eine genaue Untersuchung solle am Donnerstag Aufschluss über die Schwere der Blessur geben, kündigte er an. Der deutsche Fußball-Nationalspieler war nach gut einer Stunde humpelnd ausgewechselt worden, nachdem ihm zuvor in einem seiner schwächsten Spiele für die Münchner zwei spielentscheidende Fehler unterlaufen waren. In diesem Jahr hatte Boateng nach zwei Muskelbündelrissen im Oberschenkel bereits längere Zeit aussetzen müssen.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kritisierte Boateng nach der Partie. «Jerome muss wieder ein bisschen mehr zur Ruhe kommen. Seit dem letzten Sommer ist mir das ein bisschen zu viel», sagte er beim TV-Sender Sky über den Verteidiger und fügte an, ohne konkreter zu werden: «Es wäre im Sinne von ihm und des ganzen Clubs, wenn er ein bisschen mal wieder back to earth runterkommt.»

von dpa

erstellt am 23.Nov.2016 | 22:44 Uhr

