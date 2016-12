Clubchef Bruchhagen schweigt : Beiersdorfers Aktien beim HSV steigen

Als Vorstandsboss abgesägt und plötzlich wieder Kandidat als Sportdirektor? Dietmar Beiersdorfer muss sich in diesen Tagen beim HSV mal wieder reichlich komisch vorkommen. In Hamburg überlagern einmal mehr Zukunftsdebatten das 1:3 in Mainz.