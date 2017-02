Hoffenheim gewinnt deutlich : Bayern-Siegesserie endet mit 1:1 gegen Schalke

vergrößern 1 von 4 Foto: Tobias Hase 1 von 4







Damit hatte Verfolger RB Leipzig die Chance, am Abend mit einem Sieg bei Borussia Dortmund auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzurücken. 1899 Hoffenheim zeigte sich von der ersten Saison-Niederlage in Leipzig vor einer Woche gut erholt und bezwang den FSV Mainz 05 mit 4:0 (1:0).

Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt verhinderte Hertha BSC durch das 1:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt ein weiteres Abrutschen im Kampf um die Europapokalplätze. Borussia Mönchengladbach setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg durch und schob sich im Tabellen-Mittelfeld auf drei Punkte an die Breisgauer heran. Der 1. FC Köln vergrößerte durch ein 1:0 (0:0) die Abstiegssorgen des VfL Wolfsburg.

von dpa

erstellt am 04.Feb.2017 | 17:34 Uhr