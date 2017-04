Nach Platzverweis : Augsburger Finnbogason vom DFB für ein Spiel gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Finnbogason fehlt dem FC Augsburg damit in der Partie am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt. Er war in der Nachspielzeit des Spiels gegen den 1. FC Köln am vorigen Samstag von Schiedsrichter Guido Winkmann des Feldes verwiesen worden. Der Spieler beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 17:42 Uhr