Personalgespräche : Ancelotti zu Vertragsverlängerungen: Spieler mit Geschichte

1 von 1 Foto: Peter Kneffel 1 von 1

«Es ist wichtig, dass die Spieler bleiben und die Geschichte mit dem Club fortsetzen.» Der von Topclubs begehrte Lewandowski hatte seinen Vertrag in dieser Woche bis ins Jahr 2021 verlängert, Ribéry bleibt bis 2018. Weitere Personalgespräche stehen an. Der Vertrag von Arjen Robben läuft am Saisonende ebenso aus wie die Kontrakte von Xabi Alonso, Holger Badstuber, Kingsley Coman (ausgeliehen von Juventus Turin), Julian Green, Rafinha und Tom Starke.

Das Gerüst für die kommenden Jahre steht bei den Bayern. Neben Lewandowski haben Thomas Müller, Jérôme Boateng, Manuel Neuer, David Alaba, Mats Hummels, Javi Martínez und Renato Sanches Verträge bis ins Jahr 2021. «Es ist wichtig für den Club, dass diese Spieler zufrieden sind, hier zu sein. Der Club möchte an der Spitze in Europa stehen. Und die Spieler sind glücklich, hier zu sein», sagte Ancelotti.

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Rafinha-Profil

Lahm-Profil

Badstuber-Profil

Robben-Profil

Alonso-Profil

Ancelotti-Zitat

von dpa

erstellt am 16.Dez.2016 | 15:12 Uhr