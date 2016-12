Derbysieg : Barça verkürzt Rückstand auf Real in Primera División

1 von 1 Foto: Quique Garcia 1 von 1

Die Katalanen gewannen ihr letztes Punktspiel vor der Winterpause überlegen mit 4:1 (1:0) gegen den Stadtrivalen Espanyol und liegen nun nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenreiter aus der Hauptstadt. Allerdings hat Barça auch ein Spiel mehr absolviert. Real trat am Wochenende nicht in der Liga an, sondern spielte um die Club-WM. Im Endspiel dieses Wettbewerbs setzten sich die Königlichen mit 4:2 (2:2, 1:1) nach Verlängerung gegen die Kashima Antlers aus Japan durch.

Für den Liga-Tabellenzweiten aus Barcelona trafen Luis Suarez (18./67. Minute), Jordi Alba (68.) und Fußball-Superstar Lionel Messi (90.). Espanyol-Profi David Lopez (71.) erzielte den Ehrentreffer.

von dpa

erstellt am 18.Dez.2016 | 22:46 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen