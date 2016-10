Fußball : Barça-Kapitän Iniesta fällt sechs bis acht Wochen aus

1 von 1 Foto: Juan Carlos Cardenas 1 von 1

Der 32-jährige Mittelfeldspieler zog sich in der Partie gegen den FC Valencia in der ersten Halbzeit bei einem Foul von Enzo Pérez eine Verletzung des Außenbandes im rechten Knie zu, teilte der FC Barcelona mit. Damit ist auch ein Einsatz im Clásico gegen Real Madrid am 3. Dezember und in der Champions League gegen Borussia Mönchengladbach am 6. Dezember unwahrscheinlich.

Der WM-Siegtorschütze von 2010 wurde im Spiel gegen Valencia durch Ivan Rakitic ersetzt. Durch einen Elfmeter von Lionel Messi in der Nachspielzeit gewann Barcelona mit 3:2.

von dpa

erstellt am 23.Okt.2016 | 10:33 Uhr

