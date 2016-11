1:1 gegen Lazio : SSC Neapel verliert in Serie A an Boden

1 von 1 Foto: Ciro Fusco 1 von 1

Kapitän Marek Hamsik brachte die Gastgeber in Führung (52.), Balde Diao Keita glich fast im Gegenzug für die Römer aus (54.). Lazio kletterte dank des Remis am zwölften Spieltag der italienischen Fußball-Meisterschaft zumindest vorübergehend auf Rang drei und ist schon seit sieben Spielen ungeschlagen. Neapel wartet seit drei Pflichtspielen auf einen Erfolg und könnte am Sonntag noch auf Rang sechs abrutschen.

05.Nov.2016