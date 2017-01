5:0 gegen Granada : Real Madrid festigt Platz eins mit Rekord

Champions-League-Sieger Real Madrid hat mit einem Rekord die Tabellenspitze in der spanischen Meisterschaft gefestigt. Die Königlichen siegten am 17. Spieltag gegen CF Granada 5:0, blieben damit zum 39. Mal in Serie unbesiegt und stellten die Bestmarke von Rivale FC Barcelona ein.