Ex-Wolfsburger : Perišić schießt Inter Mailand mit Doppelpack zum Sieg

Nachdem Jakub Jankto die Gastgeber in der 17. Minute in Führung geschossen hatte, glich der Kroate Perišić in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit für die Mailänder aus. Der ehemalige Profi des VfL Wolfsburg und von Borussia Dortmund sorgte kurz vor Schluss (87.) für den vierten Ligaerfolg von Inter nacheinander. Die Mailänder versuchen, nach dem Rauswurf von Frank de Boer im November mit dem neuen Trainer Stefano Pioli wieder auf die Europapokal-Plätze zu kommen.

von dpa

erstellt am 08.Jan.2017 | 14:50 Uhr