0:0 gegen die Slowakei : Österreich wieder ohne Sieg

Österreich hatte am Samstag zu Hause mit dem 0:1 gegen Irland ein vorentscheidendes Spiel in der WM-Qualifikation verloren. Die Teilnahme an der WM 2018 in Russland ist für den Vierten der Gruppe G inzwischen unwahrscheinlich geworden. Die Alpenrepublik ist bereits seit vier Länderspielen ohne Sieg.

von dpa

erstellt am 15.Nov.2016 | 22:44 Uhr