Doppelpack von Falcao : Monaco feiert klaren Heimerfolg: 6:0 gegen AS Nancy

Der AS Monaco hat mit seinem achten Saisonsieg in der französischen Ligue 1 seinen Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Der Champions-League-Gegner von Bayer Leverkusen gewann deutlich mit 6:0 (2:0) gegen Abstiegskandidat AS Nancy und bleibt vorerst Zweiter.