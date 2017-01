Ex-Nationalspieler bleibt : Mertesacker verlängert Vertrag beim FC Arsenal

1 von 1 Foto: Tim Keeton 1 von 1

Der bisherige Vertrag Mertesackers wäre im Sommer ausgelaufen. Der 104-malige Nationalspieler und Weltmeister läuft bereits seit 2011 für die Gunners auf, wo inzwischen auch seine früheren DFB-Teamkollegen Mesut Özil und Shkodran Mustafi spielen.

«Er ist ein Anführer des Teams», lobte Trainer Arsène Wenger. «Er hatte eine Option für eine Verlängerung, die haben wir gezogen.» Der Franzose lobte Mertesackers Spielintelligenz und seine mentale Stärke. «Ich habe noch nie ein Training gesehen, wo Per nicht absolut fokussiert war.» Er habe sich dadurch technisch enorm verbessert.

Über Mertesackers Zukunft in London war zuletzt viel spekuliert worden. Der frühere Bundesliga-Profi hat in dieser Saison wegen einer Knie-Operation noch kein Spiel für Arsenal gemacht, trainiert aber schon wieder. In der Verteidigung gelten Mustafi und der Franzose Laurent Koscielny inzwischen als gesetzt. Daher war auch über einen möglichen Wechsel des Verteidigers auf Leihbasis spekuliert worden.

