Später Gegentreffer : ManCity verspielt Sieg - Nur 1:1 gegen Middlesbrough

Stürmer Sergio Agüero (43. Minute) hatte die Citizens, bei denen Gündogan erneut in der Startelf stand, nach einer Vorlage des ehemaligen Wolfsburgers Kevin De Bruyne in Führung geschossen. Marten De Roon (90.+1) gelang in der Nachspielzeit nochh der Ausgleich für die Gäste.

Mit jetzt 24 Punkten blieb Manchester City in der Premier League zunächst Tabellenführer. Schon am Abend hatte allerdings der FC Chelsea mit einem Sieg gegen den FC Everton die Möglichkeit vorbeizuziehen.

von dpa

erstellt am 05.Nov.2016 | 18:15 Uhr