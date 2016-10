Liverpool und Arsenal siegen : Gündogan führt Manchester City aus Krise

vergrößern 1 von 2 Foto: Will Oliver 1 von 2

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp haben ihren Platz in der Spitzengruppe gefestigt. Bei Crystal Palace gewannen die Reds auch dank dreier Tore der früheren Bundesliga-Profis Emre Can, Joël Matip und Roberto Firmino verdient mit 4:2 (3:2).

Mit 23 Zählern ist Liverpool Tabellendritter hinter den punktgleichen Teams vom FC Arsenal und Spitzenreiter Manchester City. Der ehemalige Leverkusener Can (16. Minute) mit seinem ersten Saisontor, Dejan Lovren (21.), der Ex-Schalker Matip mit seinem Premieren-Treffer im Liverpool-Trikot (44.) und der frühere Hoffenheimer Firmino (71.) schossen den Sieg heraus. James McArthur (18./33.) erzielte die Tore für Crystal Palace.

Wenige Stunden zuvor hatte ManCity mit dem früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola seine Krise mit einem 4:0 (2:0) bei West Bromwich Albion beendet. Arsenal gewann am 10. Spieltag 4:1 (1:0) beim AFC Sunderland. Sergio Agüero (19./28. Minute) und der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan (79./90.) erzielten die Tore für die Guardiola-Elf, in der Gündogan äußerst spielfreudig agierte und zudem das 1:0 vorbereitete. Die Citizens, die auch in der Champions League gegen Barcelona (0:4) und am vergangenen Mittwoch im Ligapokal gegen den Lokalrivalen Manchester United (0:1) verloren hatten, waren zuvor in sechs Pflichtspielen nacheinander sieglos.

Im Titelkampf der Premier League geht es allerdings sehr eng zu. Der FC Arsenal kam mit den deutschen Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi gegen den Tabellenletzten Sunderland zwar erst im zweiten Abschnitt auf Touren, gewann am Ende aber souverän. Alexis Sanchez (19./78. Minute) und der in der 69. Minute eingewechselte Olivier Giroud (71./76.) erzielten die Treffer für die Londoner. Jermain Defoe (65./Foulelfmeter) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Sunderland wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Tottenham Hotspur kletterte zwar vorerst auf den vierten Platz, musste aber einen erneuten Dämpfer verkraften. Gegen Meister Leicester City um den deutschen Verteidiger Robert Huth kam Tottenham nach 1:0-Führung durch Vincent Janssen (44./Foulelfmeter) nicht über ein 1:1 hinaus. Ahmed Musa (48.) glich für Leicester aus.

Manchester United konnte den Rückenwind durch den Sieg im Ligapokal gegen ManCity nicht nutzen und musste sich gegen den FC Burnley mit einem 0:0 begnügen. Die Mannschaft von Coach José Mourinho hat den Kontakt zur Tabellenspitze somit abreißen lassen und rangiert mit 15 Zählern im Mittelfeld. Der FC Middlesbrough besiegte am Samstag AFC Bournemouth mit 2:0. Der FC Watford bezwang Hull City 1:0.

von dpa

erstellt am 29.Okt.2016 | 20:51 Uhr