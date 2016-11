Keine Tore in Lens : Frankreich gegen Elfenbeinküste endet mit Remis

1 von 1 Foto: Srdjan Suki 1 von 1

Deschamps wechselte während des Spiels ordentlich durch. Superstar Paul Pogba von Manchester United, Raphael Varane von Real Madrid und der Dortmunder Ousmane Dembele etwa spielten nur die erste Halbzeit. Frankreich führt die Gruppe A in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland nach einem 2:1-Sieg gegen Schweden an.

von dpa

erstellt am 15.Nov.2016 | 23:02 Uhr