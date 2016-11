Nationalspieler Paraguays : Ex-Bayer Santa Cruz beendet internationale Karriere

1 von 1 Foto: Andres Cristaldo 1 von 1

Nach den WM-Qualifikationsspielen gegen Peru am 10. November in Asuncion und in Bolivien am 15. November soll Schluss sein.

Santa Cruz begann seine Profi-Karriere 1997 beim Club Olimpia in Paraguays Hauptstadt Asuncion. Von 1999 bis 2007 spielte er beim FC Bayern München in der Bundesliga, später unter anderen bei Manchester City, den Blackburn Rovers, Betis Sevilla und bei Cruz Azul in Mexiko. Im Nationaltrikot nahm Santa Cruz auch an drei WM-Endrunden teil und erzielte 32 Treffer. Paraguay liegt in der Südamerika- Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2018 in Russland derzeit auf Platz sieben.

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 22:30 Uhr