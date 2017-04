3:1 gegen Toulouse : AS Monaco mit gelungener Generalprobe für Spiel gegen Juve

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Rickett 1 von 1

Der Tabellenführer der französischen Fußball-Liga gewann gegen den FC Toulouse 3:1 (0:0). Vier Spiele vor dem Saisonende liegen die Monegassen drei Punkte vor Paris Saint-Germain. PSG tritt am Sonntag beim Tabellendritten Nizza mit Trainer Lucien Favre an. Monaco hatte sich im Viertelfinale der Champions League gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und empfängt am Mittwoch Juve mit dem deutschen Nationalspieler Sami Khedira.

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 19:55 Uhr