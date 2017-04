Zum 70. Geburtstag : Amsterdam ehrt Johan Cruyff: Arena wird umbenannt

vergrößern 1 von 1 Foto: Albert Olive 1 von 1

Die Stadt, der Verein und die Stadionbetreiber hätten dazu eine Übereinkunft am 70. Geburtstag der Fußball-Legende unterzeichnet. Amsterdam folgt damit dem FC Barcelona, der den Fußball-Star auch mit einem Stadionnamen, einem Museumsraum und einer Statue würdigte. Die Amsterdam Arena soll in rund sechs Monaten den neuen Namen erhalten.

Der geborene Amsterdamer Cruyff gilt als bester niederländischer Fußballspieler aller Zeiten. Er hatte seine Karriere beim Rekordmeister Ajax begonnen. Mit der Nationalmannschaft war er 1974 Vize-Weltmeister geworden. In Barcelona war er als Spieler und Trainer erfolgreich. Cruyff starb am 24. März 2016 im Alter von 68 Jahren an Lungenkrebs.

Mitteilung von Ajax Amsterdam

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 21:05 Uhr