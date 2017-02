Nun gegen Barça : Alaves nach Sieg gegen Vigo im spanischen Pokalfinale

1 von 1 Foto: Alvaro Barrientos 1 von 1

Edgar Mendez Ortega erzielte in der 82. Minute den entscheidenden Treffer für den Tabellenzwölften der Primera División. Im Hinspiel in der vergangenen Woche waren keine Tore gefallen. Im Endspiel am 27. Mai trifft Alavés nun auf Titelverteidiger FC Barcelona.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 23:05 Uhr