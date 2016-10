Fußball : 3:2 bei Valencia: Messi rettet Barça-Sieg in letzter Minute

1 von 1 Foto: Biel Alino 1 von 1

In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte der Angreifer am Samstag per Foulelfmeter das Siegtor zum 3:2 (1:0) beim FC Valencia. Zuvor hatte Messi (22.) bereits das 1:0 für Barça markiert, Munir (52.) und Rodrigo (56.) drehten die Partie zwischenzeitlich. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen war im Barça-Tor jeweils chancenlos. Torjäger Luis Suárez (62.) schoss den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von Trainer Luis Enrique.

von dpa

erstellt am 22.Okt.2016 | 18:25 Uhr

