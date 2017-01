4:6, 6:3, 3:6 gegen Switolina : Frühes Aus für Kerber bei Tennisturnier in Brisbane

vergrößern 1 von 2 Foto: Tertius Pickard 1 von 2

Nach 1:57 Stunden verwandelte Switolina den Matchball. Kerber hatte in der ersten Runde ein Freilos. Schon in ihrem Zweitrundenspiel gegen Ashleigh Barty aus Australien hatte sich die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin des Jahres 2016 am Mittwoch schwer getan.

von dpa

erstellt am 05.Jan.2017 | 12:27 Uhr