Jansrud siegt : Ferstl starker Fünfter bei Super-G in Santa Caterina

Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss im italienischen Wintersportort gelang dem Oberbayern der erste Top-Fünf-Rang seiner Laufbahn. In der Disziplin war Ferstl davor nie besser als Platz 13. Teamkollege Andreas Sander verpasste den fünften Top-Ten-Rang in Serie in einem Super-G als 16. (+1,72), Thomas Dreßen wurde beachtlicher 21. (1,97). Klaus Brandner kaum auf Rang 40 (+2,94).

Derzeit unschlagbar ist der Norweger Jansrud, der auch den dritten Super-G des Winters für sich entschied. Er gewann vor Hannes Reichelt aus Österreich (+0,60) und dem Südtiroler Dominik Paris (+0,65).

erstellt am 27.Dez.2016 | 13:41 Uhr