Alexander Zverev verliert : Deutsches Davis-Cup-Team scheidet aus

Das letzte Einzel in Frankfurt ist damit bedeutungslos. Statt im April im Viertelfinale geht es für die deutsche Mannschaft nun erst im September in der Relegation weiter. Zverev hatte am Freitag sein Einzel gegen Arthur de Greef gewonnen, der eine Punkt war für die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes am Ende aber zu wenig.

von dpa

erstellt am 05.Feb.2017 | 16:31 Uhr

