Ehliz mit Dreierpack : DEB-Team gewinnt mit NHL-Profi Rieder 7:4 gegen Tschechien

vergrößern 1 von 2 Foto: Daniel Karmann 1 von 2

Mit dem Spieler der Arizona Coyotes zeigte die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm in Nürnberg die bisher beste Leistung in den WM-Testspielen. Überragender Akteur auf dem Eis war Yasin Ehliz mit einem Dreierpack (40./54./58.). Brent Raedeke (11. Minute), Denis Reul (33.), Philip Gogulla (35.) und Bernhard Ebner (36.) sorgten für die weiteren Treffer. Der DEB trifft am Sonntag in Mannheim (16.45 Uhr/Sport1) erneut auf Tschechien.

Spielstatistik

DEB-Termine

WM-Spielplan

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 18:28 Uhr