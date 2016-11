Teilerfolg : Chancen nicht genutzt: DFB-Frauen mit 1:1 gegen Norwegen

vergrößern 1 von 2 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 2

Europas «Fußballerin des Jahres», Ada Hegerberg, hatte die Gäste nach 13 Minuten in Führung gebracht. Josephine Henning gelang in der 32. Minute per Kopf mit ihrem ersten Länderspiel-Treffer der Ausgleich. Damit blieb Neu-Bundestrainerin Steffi Jones auch in ihrer fünften Partie ungeschlagen.

Jones, die die Partie als wichtigen Test in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr in den Niederlanden nahm, musste gleich auf 13 Spielerinnen aus unterschiedlichen Gründen verzichten. Auf dem nicht leicht zu bespielenden, teilweise gefrorenen Rasen des Chemnitzer Stadions machte sich zunächst bemerkbar, dass das DFB-Team in dieser Besetzung noch nie zusammengespielt hatte. Zwar versuchte man, den Offensivdrang der vergangenen Spiele gegen Österreich und die Niederlande wieder aufzunehmen, doch die Bälle versprangen oftmals. So auch, als die Essenerin Sara Doorsoun nach elf Minuten frei vor Norwegens Torhüterin Ingrid Hjelmseth auftauchte, den Ball aber nicht kontrollieren konnte.

Ähnlich erging es Henning beim Gegentor. Sie verstolperte vor dem eigenen Strafraum, Ada Hegerberg hatte wenig Mühe, den Patzer zur Führung zu nutzen. Danach spielten die DFB-Frauen ihre Vorteile aus. Bis zur Strafraumgrenze sah das gefällig aus, doch der letzte Pass kam nicht an. Anna Blässe (15.) scheiterte mit einem Kopfball an Hjelmseth, Anja Mittag (21.) versuchte Svenja Huth in Position zu bringen, statt selbst den Abschluss zu suchen.

Auf der Gegenseite machte Lisa-Marie Utland wenig aus den sich ihr bietenden Chancen. In der 30. und 34. Minute scheiterte sie nach erneuten Fehlern in der deutschen Hintermannschaft an Torhüterin Almuth Schult. Dazwischen fiel der Ausgleich durch Henning.

Nach der Pause wechselte Jones wie angekündigt durch. Dabei feierte die Freiburgerin Carolin Simon ihr Debüt im DFB-Trikot. Ihre Teamkameradinnen spielten weiter nach vorn, erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, nutzten diese aber nicht. Immer wieder wurde versucht, Mittag in Position zu bringen. Die gebürtige Chemnitzerin spielte erstmals nach 17 Jahren wieder in ihrer Heimatstadt.

Glück hatte das deutsche Team, als das norwegische Angriffduo Utland/Hegerberg ein Missverständnis zwischen Caroline Bremer und Schult nicht nutzen konnte. Ansonsten hatte die DFB-Auswahl die besseren Möglichkeiten. Huth (78.) scheiterte an Hjelmseth. Auch andere gut vorbereitete Angriffe blieben ohne Erfolg. Die beste Möglichkeit war, als die gerade eingewechselte Felicitas Rauch (82.) aus 20 Metern abzog und nur die Latte traf.

