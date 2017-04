Wichtige Siege für Kellerclubs : BVB wahrt Chance auf Rang drei - Leipzig sicher in CL-Quali

vergrößern 1 von 13 Foto: Ina Fassbender 1 von 13

























Borussia Dortmund hat seine Chance auf die direkte Champions-League-Qualifikation gewahrt. Vier Tage nach dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus gewann der Revierclub am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:1 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt.

Leipzig festigte Platz zwei. Im Kampf um den Klassenverbleib feierte Wolfsburg einen wichtigen Heimsieg, auch Mainz und Augsburg gewannen.

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 3:1 (2:1)

Der BVB kann weiter auf die direkte Königsklassen-Quali hoffen. Bei seinem Comeback nach sechs Wochen Zwangspause bescherte Marco Reus der Borussia einen Start nach Maß: Der Offensivmann erzielte in der 3. Minute mit der Hacke das 1:0. Marco Fabian glich für die Eintracht zwischenzeitlich aus (29.), ehe Sokratis den BVB wieder in Führung schoss (34.) und Pierre-Emerick Aubameyang sein 26. Saisontor erzielte (86.).

1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 5:3 (2:2)

Hoffenheim bleibt auch gegen die unter Trainer Dieter Hecking auswärtsstarken Gladbacher zu Hause eine Macht und verteidigte Platz drei. Adam Szalai sorgte mit einem Doppelpack (9./23.) früh für vermeintlich klare Verhältnisse. Doch die Borussia kam zurück und durch Jannik Vestergaard (31.) und Lars Stindl (35.) zum Ausgleich. Nach der Pause schoss Kerem Demirbay 1899 wieder in Front, ehe Mark Uth das Spiel entschied (75.) und Demirbay (89.) sein zweites Tor erzielte. Mahmoud Dahouds Tor zum zwischenzeitlichen 3:4 (78.) brachte dem VfL nichts mehr.

RB Leipzig - SC Freiburg 4:0 (2:0)

Leipzig hat Rang zwei weiter gefestigt. Der vierte Platz und die damit verbundene Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation ist dem Bundesliganeuling auch nicht mehr zu nehmen. Im Duell der starken Aufsteiger trafen Yussuf Poulsen (36.), Timo Werner (42.), Naby Keita (51.) und Diego Demme (90.) für die Sachsen, die nach ihrer zwischenzeitlichen Schwächephase nun schon wieder vier Spiele nacheinander gewonnen haben. Freiburg kann trotz der Niederlage noch auf den Europapokal hoffen.

VfL Wolfsburg - FC Ingolstadt 3:0 (1:0)

Wolfsburg hat die Aufholjagd des FCI im Abstiegskampf gebremst. Der VfL profitierte kurz vor der Pause von einem Eigentor des Ingolstädters Markus Suttner (45.+1). Im zweiten Durchgang machten Yunus Malli (68.) und Mario Gomez (80.) das Ergebnis deutlich. Durch den Erfolg bauten die Niedersachsen ihren Vorsprung auf die Schanzer, die zuletzt dreimal gewonnen hatten, auf fünf Punkte aus.

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 1:0 (1:0)

Mainz hat seinen freien Fall in der Tabelle gestoppt. Das Team von Trainer Martin Schmidt besiegte Hertha BSC vor heimischer Kulisse - es war der erste Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie für die Rheinhessen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fälschte Herthas John Anthony Brooks einen Schuss von Danny Latza entscheidend ins Tor ab. Berlins miserable Auswärtsserie setzt sich damit fort: Achtmal nacheinander haben die Berliner auf fremdem Platz nun verloren.

FC Augsburg - 1. FC Köln 2:1 (2:0)

Wichtige Punkte im Abstiegskampf für den FCA: Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie feierte die Mannschaft von Manuel Baum knapp zweieinhalb Monate nach dem letzten Erfolg vor eigenem Publikum wieder einen Heimsieg. Martin Hinteregger mit dem Kopf (6.) und Paul Verhaegh per Foulelfmeter (23.) sorgten schon früh für eine Zwei-Tore-Führung. 25 Minuten vor dem Ende kam Köln durch ein Eigentor von Philipp Max zum Anschluss. Kurz vor Schluss mussten die Augsburger Ja-Cheol Koo (89./Gelb-Rote-Karte) und Alfred Finnbogason (90.+2/Rot) vom Platz.

erstellt am 15.Apr.2017 | 18:09 Uhr