Auftaktniederlage : Brown scheitert beim Turnier in Barcelona

Tennisprofi Dustin Brown ist beim ATP-Turnier in Barcelona in der ersten Runde ausgeschieden. Der 32-Jährige aus Winsen an der Aller musste sich dem Australier Bernard Tomic 5:7, 6:4, 2:6 geschlagen geben. Nach 1:40 Stunden stand die Niederlage des Weltranglisten-75. fest.