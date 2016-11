Novak Djokovic abgelöst : Andy Murray jetzt offiziell Nummer eins im Herren-Tennis

vergrößern 1 von 2 Foto: Christophe Petit Tesson 1 von 2

Murray löst damit nach 122 Wochen den Serben Novak Djokovic ab, der auf 10 780 Punkte kommt. Am Wochenende gewann Murray das Masters-Turnier in Paris.

Bester Deutscher der Tennis-Welt ist auf Platz 24 Alexander Zverev. Der 24-Jährige rutschte jedoch um drei Plätze ab. Einen großen Sprung um gleich 27 Plätze nach vorne auf Rang 64 machte Jan-Lennard Struff. Bei dem Pariser Masters-Event sorgte der 26-Jährige aus Warstein vergangene Woche für eine Überraschung: Er besiegte den Weltranglisten-Dritten und US-Open-Sieger Stan Wawrinka und zog ins Achtelfinale des Hartplatz-Turniers ein.

Aus den Top Ten der Weltrangliste geflogen ist Roger Federer. Der Schweizer war in seiner Karriere insgesamt 302 Wochen an der Spitze. Seit seinem Halbfinal-Aus in Wimbledon Ende Juni stand Federer für kein offizielles Spiel mehr auf dem Platz, um sein Anfang des Jahres operiertes Knie und seinen Körper zu schonen.

Im Damen-Tennis bleibt mindestens bis zum Jahresende Angelique Kerber an der Spitze der Weltrangliste. Die Australian- und US-Open-Siegerin will Anfang Januar wieder beim WTA-Turnier in Brisbane einsteigen.

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 10:40 Uhr

