Zarrentin: Reifen von 12 Autos zerstochen

In der Nacht zum Montag zerstachen unbekannte Täter in Zarrentin Reifen von zwölf parkenden Autos. Die Vorfälle ereigneten sich Zeugenaussagen zufolge zwischen 0.30 Uhr und ein Uhr Uhr in der Amtsstraße. Pro Fahrzeug hatten die Täter mindestens ein oder mehrere Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Am Tatort konnten durch die Polizei Spuren und Beweismittel gesichert werden. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der entstandene Gesamtschaden auf ca. 3 000 Euro belaufen. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060) ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

